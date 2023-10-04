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Хотят обойтись без Крымского моста? Россияне углубляют порт в Мариуполе

Фото: россияне углубляют порт в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты углубляют порт в захваченном Мариуполе. Вероятно, порт будет принимать большие суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире "Радио Свобода".

По его словам, в порту Мариуполя работает землесосный снаряд - это специальное судно технического флота, которое занимается дноуглублением. Если оккупанты закончат работы, то в порт смогут заходить большие суда, а не только класса "река-море", как сейчас.

Андрющенко считает, что работы в Мариупольском порту являются частью плана россиян. Оккупанты хотят создать новый логистический хаб. По его мнению, он сможет заработать весной следующего года.

Советник мэра объяснил, что в 30 морских милях от Мариуполя расположен порт в российском Ейске, который также позволяет принимать крупные суда. Также есть порты в Ростове-на-Дону, оккупированных Керчи и Севастополе.

"В Ейске существует военный аэродром, который способен принимать большие грузовые самолеты. То есть даже по военной логистике: сел самолет сегодня в Ейске - примерно через три часа он будет в Мариупольском порту. Со всеми загрузками-выгрузками это будет занимать световой день. Даже зимой. Это серьезный риск для военной логистики", - сказал он.

Россияне строят новую логистику

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

Кроме того, как ранее рассказывал Андрющенко, российские захватчики строят прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком.

 

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