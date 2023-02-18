Я хочу победы Украины, но не выступаю за разгром России, - Макрон

Франция хочет увидеть поражение захватчиков в Украине, но не разгром России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое приводит Le Figaro.
"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию, но я убежден, что в конце концов это не будет заключено военным путем", - говорится в заявлении.
Макрон объяснил, что он не считает, что Россия должна быть полностью разгромлена или атакована на ее территории.
"Некоторые хотят, прежде всего, разгромить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - добавил президент.
Ранее Макрон заявлял, что мирные переговоры с Россией пока невозможны, поскольку страна-агрессор решила продолжать эскалацию войны.
Также президент Франции говорил, что Запад должен усилить свою помощь для Украины, чтобы у Киева было достаточно ресурсов для контрнаступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.