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Хоче зберегти частку: Японія веде переговори з оператором газовому проекту "Сахалін-2"

Фото: Японія має намір зберегти свою частку в проекті "Сахалін-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія планує зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2", при цьому дві великі японські енергетичні компанії повинні підписати угоду з новим російським оператором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Todaу.

За словами джерел, ймовірна участь токійських компаній Jera Co і Tokyo Gas Co допоможе Японії закуповувати скраплений природний газ з Росії.

У Tokyo Gas заявили, що вже веде переговори російським оператором, в той час, як в Jera відмовилися від офіційних коментарів. Компанія Saibu Gas Holdings Co, яка раніше вже закуповувала скраплений природний газ через "Сахалін-2", отримала нові умови контракту і вивчає його деталі.

Нагадаємо, Москва раніше заснувала нову компанію, яка візьме під свій контроль видобуток природних ресурсів в Далекосхідному регіоні країни після відходу британської нафтової компанії Shell після вторгнення Росії в Україну.

"Газпрому" належить близько 50 відсотків акцій нового оператора. Акціонери попереднього оператора проекту повинні подати заявку на отримання частки в новому об'єднанні до 4 вересня. На проект "Сахалін-2" припадає близько 9% імпорту СПГ до Японії.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії звернулося до двох найбільших промислових альянсів з проханням приєднатися до нового оператора нафтогазового проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Також ми писали, що Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell отримала 165 млн доларів дивідендів від співпраці з Росією в рамках проекту "Сахалін-2".

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ЯпоніяГазпромСахалин