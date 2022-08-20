Хоче зберегти частку: Японія веде переговори з оператором газовому проекту "Сахалін-2"

За словами джерел, ймовірна участь токійських компаній Jera Co і Tokyo Gas Co допоможе Японії закуповувати скраплений природний газ з Росії.

У Tokyo Gas заявили, що вже веде переговори російським оператором, в той час, як в Jera відмовилися від офіційних коментарів. Компанія Saibu Gas Holdings Co, яка раніше вже закуповувала скраплений природний газ через "Сахалін-2", отримала нові умови контракту і вивчає його деталі.

Нагадаємо, Москва раніше заснувала нову компанію, яка візьме під свій контроль видобуток природних ресурсів в Далекосхідному регіоні країни після відходу британської нафтової компанії Shell після вторгнення Росії в Україну.

"Газпрому" належить близько 50 відсотків акцій нового оператора. Акціонери попереднього оператора проекту повинні подати заявку на отримання частки в новому об'єднанні до 4 вересня. На проект "Сахалін-2" припадає близько 9% імпорту СПГ до Японії.