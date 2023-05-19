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Хотим продолжение посредничества Саудовской Аравии. Никифоров рассказал детали визита Зеленского

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Пятница 19 мая 2023 15:45
Хотим продолжение посредничества Саудовской Аравии. Никифоров рассказал детали визита Зеленского Фото: Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина хочет, чтобы Саудовская Аравия продолжала выступать посредником по урегулированию проблем, возникших в связи с полномасштабной войной, которую Россия развязала против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

Никифоров отметил, что президент Украины Зеленский уже встретился с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Глава украинского государства также выступил на саммите Лиги арабских государств.

"Мы поднимали несколько ключевых тем. Во-первых, это возвращение всех украинцев домой - и военных, и не военных, и политзаключенных, и незаконно депортированных детей в сотрудничестве с Саудовской Аравией", - сказал он.

По словам спикера президента, уже есть положительные достижения, и Украина хочет, чтобы эта работа продолжалась, и посредничество Саудовской Аравии продолжалось.

Отметим, что в сентябре 2022 года из российского плена удалось освободить десятерых пленных иностранцев, часть из которых уже осудили в так называемом "ДНР" за участие в боевых действиях на стороне Украины. Сообщалось, что их освобождение стало возможным благодаря посредничеству наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Напомним, сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии.

В частности, на саммите Лиги арабских государств президент назвал Россию слабой, ведь наше государство побеждает даже с меньшим количеством оружия.

Добавим, что после поездки в Саудовскую Аравию Зеленский может посетить саммит G7 в японской Хиросиме.

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Владимир Зеленский Саудовская Аравия
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