RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не хотим быть второй Россией. Кулеба объяснил стратегию Украины в отношении Африки

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не стремится заменить Россию в ее "господстве" на африканском континенте. Напротив, она хочет наладить отношения со странами Африки и помочь им освободиться от власти Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью AFP.

Отметим, что сейчас Украина выстраивает отношения с Африкой в надежде заручиться ее поддержкой перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. При этом Киев стремится ослабить "господство" Москвы на континенте.

"Многие годы были потеряны, но мы собираемся продвигать вперед украинско-африканский ренессанс, возродить эти отношения", - сказал министр.

По его словам, этот континент нуждается в системной и долгосрочной работе.

"Мы не хотим быть еще одной Россией. Наша стратегия состоит не в том, чтобы заменить Россию, а в том, чтобы освободить Африку от российской власти", - подчеркнул он.

Так, министр обвинил Кремль в использовании "принуждения, коррупции и страха" для удерживания африканских стран в своем лоне, настаивая на том, что у Москвы есть только два мощных инструмента для работы в Африке - пропаганда и ЧВК "Вагнера".

Кроме того, Кулеба назвал ложью обеспокоенность России по поводу продовольственной безопасности Африки после выхода из "зерновой инициативы".

"Африканцы увидели, что все эти рассказы Путина о том, как он заботится об африканских странах, являются ложью... Именно украинский фермер и африканский потребитель хлеба платят самую высокую цену (за выход РФ из соглашения - ред.)", - сказал он.

Отношения Украины и Африки

Большинство африканских стран придерживаться позиции нейтралитета в отношении войны России против Украины. Однако Киев хочет склонить их на сторону Украины.

Так, с осени прошлого года Кулеба совершил уже три визита в Африку.

А 16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с Путиным.

Продовольственная безопасность

Отметим, что из-за выхода России из зерновой сделки больше всего пострадали именно африканские страны. При этом Путин пытался подкупить Африку и пообещал некоторым странам бесплатное зерно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфрикаДмитрий КулебаРоссийская Федерация