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"Хотим быть частью свободного мира", - президент Молдовы об уроках, вынесенных из войны в Украине

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова стремится стать частью Европейского Союза и свободного мира, который строится на демократии и уважении прав человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Отметим, что сейчас в Кишиневе проходит саммит парламентской ассамблеи "Евронест", в котором принимают участие депутаты из Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Грузии и члены Европарламента. На его открытии выступила президент Молдовы Майя Санду.

Она отметила, что война России против Украины преподала Молдове много уроков. Некоторые из них трудные и болезненные, они вызвали беспрецедентные человеческие страдания, политические потрясения и экономические проблемы.

"Один из самых важных уроков, который мы усвоили, - это уважение международного права, прав человека и принципов демократии и верховенства закона. Когда эти ценности игнорируют, последствия могут быть катастрофическими... Мы хотим быть частью свободного мира... Мы хотим быть частью семьи Евросоюза", - сказала президент Молдовы.

Кроме того, на саммите по видеосвязи выступила глава Европарламента Роберта Метсола. Она заверила в поддержке Молдовы в ее стремлениях ко вступлению в ЕС.

"Мы поддерживаем вас в реализации ваших стремлений в отношении ЕС. Продолжим добиваться прогресса в работе с кандидатами - Молдовой и Украиной, будем работать с Грузией для достижения статуса страны-кандидата. Будем сотрудничать с Азербайджаном в рамках Восточного партнерства", - сказала она.

Напомним, ранее Санду говорила, что РФ ведет гибридную войну против Молдовы, но борьба Украины защищает страну от непосредственной угрозы.

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МолдоваВойна России против Украины