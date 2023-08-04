Хотим видеть еду на мировых рынках: Блинкен о возобновлении "зернового соглашения"

Мир заинтересован в том, чтобы рынок был снабжен продовольствием, а цены на него были низкими. Поэтому важно возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим видеть эту еду на мировых рынках. Мы хотим, чтобы все выиграли от более низких цен", - подчеркнул госсекретарь США.

На фоне этого Блинкен снова подчеркнул, что Америка рассматривает все возможности, чтобы максимизировать экспорт украинского зерна, в том числе, и посредством наземных, речных и частично морских путей. Однако "будет очень трудно компенсировать" потери от прекращения "зернового соглашения".

Он также добавил, что заявления России о санкциях США, якобы мешавших экспорту ее собственной продукции - неправда.

"Санкции, введенные нами и другими против России за ее агрессию в Украине, с первого дня исключали ее (российские - ред.) пищевые продукты. И это касается не только продуктов, но и средств их доставки и страхования", - отметил Блинкен.

Зерновое соглашение

17 июля РФ заявила о всем выходе из "зернового соглашения". Украина в ответ заявила о готовности экспортировать зерно в трехстороннем порядке. В то же время Россия начала обстреливать Одессу, атакуя порты и соответствующую инфраструктуру.

В ответ на такие действия ЕС призвал страны "Большой двадцатки" давить на РФ с целью заставить ее вернуться к "зерновому соглашению".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.