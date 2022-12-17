Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности сразиться с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу LCI .

На вопрос журналиста, готов ли он вступить в физическое противостояние с Путиным, Зеленский ответил: "Всегда готов. Хоть завтра. Но это будет последний саммит президента Путина".

Президент Украины также прокомментировал попытки передачи ему каких-то месседжей через посредников, например, лидера Франции Эманнюэля Макрона.

"Настоящий мужчина, если он хочет кому-то сказать, или, например, дать по роже, он сам это делает, а не отправляет посредников. Вот если бы ко мне обратились, я бы посредников не искал", - подчеркнул президент Украины.