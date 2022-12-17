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Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности сразиться с Путиным

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Суббота 17 декабря 2022 18:16
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности сразиться с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности сразиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу LCI.

На вопрос журналиста, готов ли он вступить в физическое противостояние с Путиным, Зеленский ответил: "Всегда готов. Хоть завтра. Но это будет последний саммит президента Путина".

Президент Украины также прокомментировал попытки передачи ему каких-то месседжей через посредников, например, лидера Франции Эманнюэля Макрона.

"Настоящий мужчина, если он хочет кому-то сказать, или, например, дать по роже, он сам это делает, а не отправляет посредников. Вот если бы ко мне обратились, я бы посредников не искал", - подчеркнул президент Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в результативность контактов между лидерами Франции и РФ Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что война в Украине должна завершиться за столом переговоров. При этом он считает, что Россия будет нуждаться в гарантиях безопасности.

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