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У Хмельницькій області вибухи: жителів просять залишатися в укриттях

Фото: у Хмельницькій області вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Хмельницькій області пролунали сильні вибухи. Жителів регіону просять залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"На території області чутні звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Гамалій пообіцяв надати деталі пізніше.

Нагадаємо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Під час атаки там у сховищах знаходилося українське зерно, яке призначалося для експорту.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Одеському морському торговому порту є постраждалі.

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Хмельницкая областьВибухВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні