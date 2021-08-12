В Хмельницькій області буревій виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу

В Хмельницькій області буревій пронісся по території Кам’янець-Подільського району. Унаслідок негоди виламані дерева на більш як на сто гектарах лісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.
Буревій зачепив лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство".
"Внаслідок, пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах", - йдеться в повідомленні.
Працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, визначили збитки та намітили заходи з ліквідації наслідків негоди.
Фото: наслідки негоди (facebook.com/KhmelnytskyiLis)
Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.