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В Хмельницькій області буревій виламав дерева на більш ніж ста гектарах лісу

Автор: РБК-Україна

В Хмельницькій області буревій пронісся по території Кам’янець-Подільського району. Унаслідок негоди виламані дерева на більш як на сто гектарах лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьке обласне Управління лісового та мисливського господарства.

Буревій зачепив лісові угіддя ДП "Кам’янець-Подільське лісове господарство".

"Внаслідок, пошкоджено та виламано дерева більш як на сто гектарах в Дунаєвецькому та Маківському лісництвах", - йдеться в повідомленні.

Працівники підприємства оглянули пошкодженні насадження, визначили збитки та намітили заходи з ліквідації наслідків негоди.

Фото: наслідки негоди (facebook.com/KhmelnytskyiLis)

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах в Україні погіршаться погодні умови. Там оголосили штормове попередження.

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