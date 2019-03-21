У Хмельницькій області розпилили газ в школі, є постраждалі

У Нетішині (Хмельницька область) працівники поліції встановлюють особу порушника, який розпорошив у школі перцевий газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області у Facebook.

Повідомлення про те, що в одній із шкіл міста розпорошили перцевий газ, надійшло до Нетішинського відділення поліції сьогодні, 21 березня, о 14:47 годині.

Подія сталася на третьому поверсі навчального закладу. Усіх дітей евакуювали. Четверо із них звернулися до місцевої лікарні із подразненням верхніх дихальних шляхів.

Наразі по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

РБК-Україна писало, що масове отруєння учнів школи №112 у Дніпрі викликала норовірусна інфекція.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі у школі №122 учень розпорошив перцевий балончик під час уроку. Унаслідок інциденту шестеро дітей потрапили до лікарні. За словами медиків, дітей госпіталізували з роздратуванням слизової горла і рогівки очей.