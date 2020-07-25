У Хмельницькій області вогонь знищив 16 гектарів пшеничного поля

У Хмельницькій області сталася пожежа на пшеничному полі, який знищив 16 гектарів посіву. Вогонь виник через несправності в комбайні.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники виявили пожежу під час патрулювання місць збору врожаю.

"На момент прибуття вогонь охопив близько 16 га пшениці, існувала загроза розповсюдження полум'я на всю площу поля, яка становила 300 га. Бійці ДСНС спільно з добровільною пожежною дружиною фермерського господарства приступили до гасіння.

Гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру, а також складністю під'їзду до поля. Згодом пожежу вдалося ліквідувати в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття, рятуючи при цьому 284 га пшениці", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 16:34 і ліквідували о 16:59. Також рятувальники назвали причину поширення вогню.

"Пожежа виникла через несправність рухомих вузлів і деталей комбайну, який збирав урожай. За словами комбайнера, під час збирання врожаю, у нього сталася несправність, через що утворилася іскра з подальшим горінням стерні. Через пориви вітру вогонь швидко перекинувся на пшеницю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, в тому числі й в Хмельницькій області.