У Хмельницькій області чоловік знайшов у полі 200 гранат

Фото: гранати з місця події (https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Чоловік повідомив у поліції про знахідку

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявив, що в Хмельницькій області людина знайшла мішок, в якому знаходилось понад 200 гранат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аброськіна.

"Вчора в мирній Хмельницькій області у полі звичайна людина знайшла мішок, в якому знаходилось понад 200 гранат. Цього "добра" вистачило би на маленьку війну. Приємно, що людина, яка знайшла це жахливе "добро", повідомила про знахідку до поліції", - написав він.

Він подякував мешканцю Хмельниччині за повідомлення інформації в поліцію.

"А скільки ж цього "добра", "відлуння війни", ще знаходиться в наших містах та селах, яке може вибухнути будь-де й в будь-який час, забравши життя у багатьох ні в чому неповинних людей? ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року здійснили 32 виїзди та знищили 355 вибухонебезпечних предметів.

Зокрема у Львові на вулиці Керченській під час прогулянки лісопарковою зоною, на відстані 200 м від житлових будинків та 100 м від дороги, виявлено 3 предмети, ззовні схожі на ручні гранати часів Другої світової війни.