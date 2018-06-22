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В Хмельницкой области количество госпитализированных с отравлением возросло до 23

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 15:22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы

В Хмельницкой области количество госпитализированных с пищевым отравлением возросло до 23. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-центр Держпродспоживслужби.

"По данным департамента здравоохранения Хмельницкой ОГА по состоянию на 21.06.2018 г. госпитализированы 23 больных в лечебно-профилактические заведения Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди отравились во время поминальных обедов в местном кафе-баре. Причиной инцидента является нарушение санитарных норм.

Заведение закрыли на время проведения расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области с отравлением госпитализированы 16 человек.

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Теги публикации: отравление, Хмельницкая область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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