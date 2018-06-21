Найімовірніше, причиною отруєння стали харчові продукти

У Хмельницькій області отруїлися 16 осіб, їх госпіталізували. Про це повідомляє сайт міста Хмельницького 0382.ua, посилаючись на дані обласного управління Держпродспоживслужби.

"Маємо офіційну інформацію про 16 госпіталізованих. Всі вони знаходяться у районній лікарні та перебувають у стані середньої важкості. Точно можна сказати, що життю людей нічого не загрожує, хоча маємо побоювання, що кількість постраждалих може зрости", - повідомив керівник управління Ігор Баланюк.

Зазначається, що людей з отруєнням госпіталізували після поминального обіду у місцевому кафе.

Нагадаємо, 19 червня в Тернопільській області було зафіксоване масове отруєння людей у закладі громадського харчування.