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У Хмельницькій області отруїлися 16 осіб

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 22:01
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найімовірніше, причиною отруєння стали харчові продукти

У Хмельницькій області отруїлися 16 осіб, їх госпіталізували. Про це повідомляє сайт міста Хмельницького 0382.ua, посилаючись на дані обласного управління Держпродспоживслужби.

"Маємо офіційну інформацію про 16 госпіталізованих. Всі вони знаходяться у районній лікарні та перебувають у стані середньої важкості. Точно можна сказати, що життю людей нічого не загрожує, хоча маємо побоювання, що кількість постраждалих може зрости", - повідомив керівник управління Ігор Баланюк.

Зазначається, що людей з отруєнням госпіталізували після поминального обіду у місцевому кафе.

Нагадаємо, 19 червня в Тернопільській області було зафіксоване масове отруєння людей у закладі громадського харчування.

 

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Теги публікації: отравление, Хмельницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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