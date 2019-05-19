У Хмельницькій обл. на хабарі затримали головного інспектора податкової

У Хмельницькій області правоохоронці затримали головного ревізора-інспектора Державної фіскальної служби за вимагання та отримання грошової винагороди у підприємця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, інспектор вимагав та отримав 15 тис. гривень від місцевого підприємця за не накладення на нього штрафу та не притягнення до відповідальності за порушення трудового законодавства. Податківець обіцяв "не помітити" використання праці неоформлених працівників.

Зазначається, що за кожного неоформленого працівника передбачається штраф у розмірі понад 125 тис. гривень. Інспектор затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - додали в ДБР.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали працівника поліції, який вимагав від одеситки, яка здійснює торгівлю тютюновими виробами, хабар у розмірі 2 тис. доларів. Затримання відбулося під час презентації курортної поліції, на очах в особового складу поліції, Нацгвардії та рятувальників.