В Хмельницком опровергли российские фейки о химической утечке

"Уважаемые хмельничане! Кроме ракет и беспилотников, враг воюет с нами и информационными методами", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы горсовета, информация о якобы возможной утечке вредных химических веществ в городе, которая сейчас распространяется в сети не более чем российские слухи.

"Эти слухи не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять панику. Искренне просим вас не реагировать на провокации и сохранять информационную гигиену!", - отметили в горсовете.

Напомним, на днях заместитель министра обороны Анна Маляр развеяла новую российскую ложь о партнерской помощи для Украины.

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