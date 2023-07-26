RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Фото: в Хмельницком прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

В Хмельницком сегодня, 26 июля, местные жители услышали взрыв. Сейчас в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают более подробных деталей происшествия и не называют причин взрыва.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях, поскольку россияне недавно запустили ракеты по Украине.

Обновлено 19:16

По данным Хмельницкой ОВА, в области сейчас работают системы противовоздушной обороны.

Масштабная воздушная тревога в Украине

Напомним, в Украине сегодня, 26 июля, вечером объявили масштабную воздушную тревогу. Ее причиной является пуск российских ракет при помощи 12 бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев очень внимательно относиться к тревогам. При этом он напомнил, что снимать работу систем противовоздушной обороны запрещено.

В то же время мониторинговые каналы уже сообщают об успешной работе украинских систем противовоздушной обороны. По их данным, уже есть сбития.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийВзрывХмельницкая областьВойна России против Украинывоздушная тревога