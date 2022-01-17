"За попередньою інформацією, 17 січня 2022 року по вул. Пілотській у Хмельницькому митник за кермом власного авто здійснив наїзд на 90-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці", - пише пресслужба.

Від отриманих травм внаслідок аварії - жінка загинула на місці подій. Під час управління автомобілем митник не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Фото: у Хмельницьку митник спричинив смертельне ДТП (dbr.gov.ua)