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В Хмельницком таможенник устроил смертельное ДТП

Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницке произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 17 января 2022 года по ул. Пилотской в Хмельницком таможенник за рулем собственного авто совершил наезд на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте", - пишет пресс-служба.

От полученных травм в результате аварии женщина погибла на месте событий. Во время управления автомобилем таможенник не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Фото: в Хмельницком таможенник вызвал смертельное ДТП (фото dbr.gov.ua)

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ДТПХмельницкий