В Хмельницком таможенник устроил смертельное ДТП

"По предварительной информации, 17 января 2022 года по ул. Пилотской в Хмельницком таможенник за рулем собственного авто совершил наезд на 90-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте", - пишет пресс-служба.

От полученных травм в результате аварии женщина погибла на месте событий. Во время управления автомобилем таможенник не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Фото: в Хмельницком таможенник вызвал смертельное ДТП (фото dbr.gov.ua)