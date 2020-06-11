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У Хмельницькому зіткнулися два мікроавтобуси, загинули три людини

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 16:53
У Хмельницькому зіткнулися два мікроавтобуси, загинули три людини
Фото: знак ДТП біля місця аварії (km.dsns.gov.ua)

Аварія сталася вранці 11 червня

У Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних мікроавтобусів. В результаті аварії загинули три людини.

Про це повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Наголошується, що ДТП сталося на вулиці Кам'янецькій близько 9:45 ранку 11 червня. Причини аварії встановлюють правоохоронці.

"За попередньою інформацією, у Хмельницькому біля повороту на с. Розсоша зіткнулися два вантажних автобуса "Мерседес Спринтер" під керуванням 35-та 48-річного водіїв. В результаті ДТП обидва водії і 60-річна пасажирка одного з автобусів загинули на місці події. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції", - йдеться в повідомленні.

Для деблокування тіл загиблих були залучені рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше РБК-Україна писало, що 10 червня на трасі Київ-Чернігів сталася аварія між легковиком і вантажівкою, одна людина загинула.

Також повідомлялося, що днями в Житомирській області в результаті аварії за участю двох автомобілів загинули чотири людини, учасником ДТП виявився поліцейських.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДТПХмельницькиймикроавтобус
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