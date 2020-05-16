У Хмельницькому чоловік стріляв у дільничного офіцера поліції

У Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції. Правоохоронець отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними відомства, ввечері 15 травня правоохоронці отримали повідомлення від 16-річної мешканки міста про вчинення домашнього насильства її батьком, який перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік кидався важкими предметами в матір та сестру та погрожує усіх убити.

Зазначається, що на місце події прибули дільничний офіцер та патрульний. Побачивши правоохоронців чоловік схопив револьвер для відстрілу набоїв та почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя. Загрози для його життя немає

"Оцінивши ситуацію, вони відмовились від застосування табельної вогнепальної зброї у закритому приміщенні, де, окрім зловмисника, знаходились налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили та затримали нападника", - розповіли в поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві прокуратура повідомила про підозру 29-річному мотоциклісту за фактом травмування поліцейського. Мотоцикліст намагався втекти від правоохоронців, травмувавши при цьому одного з них.