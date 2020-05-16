В Хмельницком мужчина стрелял в участкового офицера полиции

В Хмельницком нетрезвый мужчина из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции. Правоохранитель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным ведомства, вечером 15 мая правоохранители получили сообщение от 16-летней жительницы города о совершении домашнего насилия ее отцом, который находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина бросался тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

Отмечается, что на место происшествия прибыли участковый офицер и патрульный. Увидев правоохранителей мужчина схватил револьвер для отстрела патронов и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Угрозы для его жизни нет

"Оценив ситуацию, они отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего", - рассказали в полиции.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мотоциклисту по факту травмирования полицейского. Мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей, травмировав при этом одного из них.