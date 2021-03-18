Хмельницький з понеділка посилить карантин, але в "лайт-режимі"

"Станом на вечір 18 березня ми ухвали лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи наближеність канікул у школах, зменшити мобільність хмельничан", - заявив Примуш.

З понеділка у місті буде заборонено проведення всіх масових заходів, у тому числі культурних та спортивних, та проведення позашкільної роботи гуртків.

Вчителів та педагогів місцевих закладів освіти переведуть на дистанційну форму роботи, а вищим навчальним закладам рекомендували перейти на дистанційну форму навчання. Дитячі садочки продовжать працювати.

Громадський транспорт, магазини та ресторани продовжать працювати у звичному режимі, однак у разі подальшого загострення ситуації з COVID-19, місцева влада готова вводити нові обмежувальні заходи.

Як додав Примуш, на сьогодні у Хмельницькому рівень завантаженості COVID-лікарень сягає 80%.