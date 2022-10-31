В Хмельницкой области сбитая ракета повредила гражданский объект
В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданский объект. По предварительным данным, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram.
"У нас есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", - говорится в сообщении.
Жителей области просят не сообщать в соцсетях детали "прилетов".
Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Удары были зафиксированы в нескольких областях и Киеве.
Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов
Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.