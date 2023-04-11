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В Хмельницкой области на Пасху сократят комендантский час

В Хмельницкой области на Пасху сократят комендантский час
Автор: Валерия Полищук

В Хмельницкой области на пасхальную ночь сократят время комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 3:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хмельницкой ОВА в Telegram.

"В ночь с 15 на 16 апреля комендантский час установлен с 00:00 до 3:00", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Рекомендуем всем воздержаться от массовых скоплений. Не пренебрегайте своей безопасностью! В эти праздничные дни будем молиться за скорейшую победу", - говорится в сообщении.

Напомним, комендантский час в некоторых областях Украины недавно сократили. Однако на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля, ограничения не будут отменять. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Комендантский часХмельницкая областьВойна России против Украины