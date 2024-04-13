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В Хмельницкой области разразился скандал с "избиением" активистки в ТЦК: что произошло на самом деле

Фото: в Хмельницкой области разразился скандал с "избиением" активистки в ТЦК (facebook.com/RivneTTCKtaSP)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области произошел скандал с "избиением" активистки в одном из военкоматов. В ТЦК рассказали, что действительно произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".

"В Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК путем справления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских", - говорится в сообщении.

На странице этой общественной организации в Facebook, как говорят военные, это событие отражено как избиение активистки военнослужащими ТЦК.

"В больнице "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства", - отметили в ОК "Запад".

Не первый скандал

Напомним, что подобные скандалы происходят не впервые. Так, в начале апреля начальник одного из территориальных центров комплектования Ровенской области, который недавно попал в скандал со скрытой съемкой, написал рапорт о переводе в боевую часть.

Кроме того, в Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпоста "Горлеча". Сначала она наехали на них машиной, а затем избили топорами. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

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Хмельницкая областьТЦК