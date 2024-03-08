На Буковине с топорами напали на сотрудников ТЦК на блокпосту: двое задержанных

В Черновицкой области задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпоста "Горлеча". Сначала она наехали на них машиной, а затем избили топорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черновецкой области .

Так, по данным правоохранителей, инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Вижницкого района, возле КПП "Горлеча".

"Водитель автомобиля ВАЗ-2121 совершил наезд на 41-летнего работника ТЦК и СП. В дальнейшем, выполнив маневр разворота, мужчина остановился и ударил обухом его в предплечье", - говорится в сообщении.

Другой мужчина также нанес удар обухом топора в плечо военнослужащему.

"Работник ТЦК и СП получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, мужчины повредили лобовое стекло и боковые окна в транспортном средстве работников ТЦК и скрылись", - добавили в полиции.

Сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению хулиганства.

Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Правоохранители задержали нарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По этому факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются процессуальные действия, по результатам которых будет установлена окончательная правовая квалификация действиям мужчин. Досудебное расследование продолжается.

Не первый случай

Скандалы с участием работников военкоматов в последнее время в Украине не редкость. Так, 1 марта, в городе Бучач Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки. Позже появилась реакция ТЦК.

Кроме того, в Житомире 8 ноября 2023 года мужчина напал на сотрудника ТЦК и СП. Его личность уже установили.

Напомним, 10 ноября 2023 года РБК-Украина писало о том, что работники военкомата во Львове силой затолкали мужчину в микроавтобус. Львовский областной территориальный центр комплектования проведет проверку. Аналогичный случай произошел недавно и в Тернополе.