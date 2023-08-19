В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО

Взрывы прозвучали в области около 03:40. Их подтвердил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

"В области слышны взрывы. Верим в наши силы ПВО", - отметил чиновник.

Также жителей области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о нескольких группах дронов-камикадзе типа "Шахед", которые российские оккупанты запустили по Украине этой ночью. В частности, вражеские ударные БПЛА были также зафиксированы в небе над Хмельницкой областью.

Ночная атака 19 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по Украине. Для этого захватчики применили ударные дроны. Кроме того, в Воздушных силах также предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.

Сигналы тревоги звучали во многих областях - как на востоке и юге, так и в центре и севере, а позже тревога была объявлена и в некоторых западных регионах.