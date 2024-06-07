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В Хмельницкой области раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области были слышны взрывы этой ночью, 7 июня. Регион находится под российским комбинированным воздушным ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов в Хмельницкой области было слышно около четырех часов.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали, что несколько групп ударных беспилотников врага приближаются к Староконстантинову с востока, запада и юга.

Кроме того, было зафиксировано движение крылатой ракеты окупантов в районе Шаргорода курсом на Хмельницкий.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что из-за очередного российского массированного воздушного удара этой ночью, 7 июня, в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

Так, первоначально был зафиксирован запуск оккупантами ударных беспилотников типа "Шахед", причем несколькими группами. Во время вражеской атаки в Одессе раздались взрывы.

Позже стало известно о вылете нескольких бортов стратегической авиации (Ту-95) в РФ, а впоследствии - о пусках крылатых ракет росамрией по территории Украины. Добавим, в разных областях работают силы и средства противовоздушной обороны, в частности, в Киевской области.

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Хмельницкая областьВойна в УкраинеРакетный ударВзрывыАтака дронов