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В Хмельницкой области предупредили о внеплановых отключениях света: где и в чем причина

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Хмельницкая область, Вторник 03 января 2023 09:58
В Хмельницкой области предупредили о внеплановых отключениях света: где и в чем причина Фото: в Хмельницкой области предупредили о внеплановых отключениях света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В нескольких общинах Хмельницкой области во вторник, 3 января, свет будут отключать не по плану. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"В связи с проведением ремонтных работ сегодня будет отключена электроэнергия в следующих ОТГ: Славутская, Староконстантиновская, Шепетовская, частично Красиловская", - написал он.

Гамалий отметил, что время отключений неизвестно.

Напомним, 31 декабря во время масштабного ракетного удара по Украине в Хмельницкой области были зафиксированы "прилеты". Вследствие атаки ранения получили по меньшей мере четыре жителя региона.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Киеве сегодня продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.

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