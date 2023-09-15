В Хмельницкой области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российских дронов-камикадзе в регионе.

Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы и работу ПВО в области.

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО", - отметил он.

Ночная атака дронов-камикадзе 15 сентября

Российские войска ночью 15 сентября выпустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников с юго-восточного направления. Воздушную тревогу объявляли в южных и центральных областях, вскоре она сместилась на запад траны.

Вскоре стало известно, что в Винницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги. О причинах и последствиях взрывов не сообщалось.