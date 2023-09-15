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В Хмельницкой области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО

Фото: в Хмельницкой области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги, сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения российских дронов-камикадзе в регионе.

Первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы и работу ПВО в области.

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО", - отметил он.

Ночная атака дронов-камикадзе 15 сентября

Российские войска ночью 15 сентября выпустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников с юго-восточного направления. Воздушную тревогу объявляли в южных и центральных областях, вскоре она сместилась на запад траны. 

Вскоре стало известно, что в Винницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги. О причинах и последствиях взрывов не сообщалось. 

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