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В Хмельницкой области слышны взрывы

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Хмельницкой области ночью 25 февраля прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспильного".

Воздушные силы сообщали об группе "Шахедов" в направлении Хмельницкого.

В данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Утром 15 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате есть пострадавшие.

К слову, в середине января, жители Хмельницкой области также слышали взрывы. Украинские защитники сообщали об атаке дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Хмельницкая область