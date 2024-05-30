В Хмельницкой области из-за атаки РФ частично обесточен один из городов

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии", - рассказал Тюрин.

Обесточение из-за непогоды

Кроме того, в Хмельницкой области есть обесточивание и из-за непогоды.

"Из-за порывов ветра и ливней есть аварийные повреждения электросетей. По состоянию на 08:00 электрическая энергия частично отсутствует в 18 населенных пунктах, в 13 - отсутствует полностью", - рассказали в "Хмельницкоблэнерго".

В общей сложности около 4 тысяч потребителей не могут использовать свет. Энергетики, несмотря на погодные условия, устраняют последствия непогоды и восстанавливают распределение электрической энергии.

Атака РФ по Украине

30 мая российские войска атаковали Украину. В частности, в Хмельницкой области гремели взрывы. Также оккупанты ударили по Харькову и Харьковскому району. В областном центре пострадали 7 человек.

Как позже рассказали в Воздушных силах, во время атаки захватчики использовали как дроны, так и ракеты. ПВО сбила семь крылатых ракет и 32 "шахеда". В частности, в пределах Хмельницкой области силы ПВО уничтожили более 10 враждебных целей.