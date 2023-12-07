В Хмельницкой области были слышны взрывы, работает ПВО

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО.

Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении заместителя главы Хмельницкой ОВА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об атаке вражеских дронов-камикадзе в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Атаки россиян по Хмельницкой области

Российские войска в последние недели часто запускают дроны-камикадзе в направлении Хмельницкой области. Чаще всего беспилотники летят в направлении Староконстантинова.

Так, в результате сбития одной из дронов, которые запустили российские войска утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение. Сообщается, что взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.