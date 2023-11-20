Облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра

Завтра в Украине ожидается облачная погода без осадков, местами с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Фото: прогноз погоды в Украине на 21 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях и Крыму от 4° тепла до 1° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и юго-западных областях 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 11°.

Завтра, 21 ноября, не ожидается существенных осадков. Исключение станут Житомирская и Винницкая области, где может пройти небольшой мокрый снег и дождь.

В Украину идет зима

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 19 по 23 ноября в Украину придет похолодание. Местами температура может опуститься до -14 градусов.

По ее прогнозам, в период похолодания высока вероятность снега во многих областях Украины.

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