Облачно с прояснениями. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине завтра
Завтра в Украине ожидается облачная погода без осадков, местами с прояснениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра, 21 ноября, не ожидается существенных осадков. Исключение станут Житомирская и Винницкая области, где может пройти небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° мороза, в западных областях и Крыму от 4° тепла до 1° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и юго-западных областях 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 11°.
Фото: прогноз погоды в Украине на 21 ноября (facebook.com/UkrHMC)
В Украину идет зима
Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 19 по 23 ноября в Украину придет похолодание. Местами температура может опуститься до -14 градусов.
По ее прогнозам, в период похолодания высока вероятность снега во многих областях Украины.
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