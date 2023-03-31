Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных

Погода в Украине 1 и 2 апреля будет теплой, но с дождями. На выходных погода местами повысится до +14 днем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Теплее всего будет на юге и севере до 14 градусов тепла, а холоднее всего - на востоке до 7-9 градусов тепла.
В воскресенье на востоке будет облачно, в других регионах ожидаются дожди. Теплее всего будет на востоке и юге до 12-14 градусов тепла, а холоднее всего на севере до 8-10 градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что синоптик рассказала, когда ждать новой волны похолодания в Украине.
Также напомним, погода на Пасху, которую украинцы в этом году будут праздновать 16 апреля, может принести неприятный сюрприз украинцам из-за вероятного похолодания и даже ночных заморозков.