Дожди, но тепло. Какой будет погода в Украине на выходных

Прогноз погоды на 1 апреля

По данным синоптиков, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие дожди. Теплее всего будет на юге и севере до 14 градусов тепла, а холоднее всего - на востоке до 7-9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 2 апреля

В воскресенье на востоке будет облачно, в других регионах ожидаются дожди. Теплее всего будет на востоке и юге до 12-14 градусов тепла, а холоднее всего на севере до 8-10 градусов тепла.