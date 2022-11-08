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Облачно, но без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 ноября, в Украине облачно с прояснениями. При этом значительные осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне 1-6° тепла, днем 7-12°. В восточных, большинстве центральных и южных областей ночью - от 2° тепла до 3° мороза, а днем 4-9° тепла.

В западных и южных областях местами возможен туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В столице и Киевской области будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков.

Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем около 10°. По области ночью ожидается 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Напомним, что в скором времени погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз. Теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, затем придут морозы и первый мокрый снег.

К тому же возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достиг более трех метров.

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