Хмара и Сибига уже завтра могут стать министрами официально, - нардепы

По словам нардепов, сегодня, 18 августа, ожидается представление президента Владимира Зеленского в Верховную Раду о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги - главой МИД.

Как сообщил Железняк, на Согласительном совете объявили, что сегодня кандидаты встретятся с фракциями, а завтра состоится голосование за руководителей Минобороны и Министерства иностранных дел.

Хмара возглавит Минобороны

Как известно, в июле президент решил обновить Кабмин и свой пост потерял министр обороны Михаил Федоров, что вызвало волну протестов. И хотя митингующие требовали от президента вернуть Федорова на должность, Зеленский решил назначить и.о. министра обороны Евгения Хмару (на тот момент он был и.о. главы СБУ).

Согласно действующему законодательству, министром обороны должно быть гражданское лицо. Как рассказали источники, рассматривалось несколько вариантов по назначению на должность Хмары.

В частности, изучали возможность принятия закона, который бы на время военного положения позволил занимать должность министра обороны военному. Однако скорее всего, Хмара будет увольняться с военной службы ради должности министра.

Сибига снова будет главой МИД

Вносить кандидатуры глав Минобороны на МИД - прерогатива президента. Итак, в ходе обновления Кабмина в июле был назначен "пакет" министров от премьера, а Андрей Сибига перешел в статус и.о. Менять Сибигу не планировалось, но вопрос его назначения оттянулся во времени вместе с главой Минобороны.