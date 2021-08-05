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Хижняк пройшов в фінал Олімпіади і побореться за "золото" для України

Автор: Инна Собора

Український боксер Олександр Хижняк здобув перемогу над представником Філіппін Еуміром Марсіалем. Бій відбувся у ваговій категорії до 75 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Таким чином, українець виходить до фіналу боксерського турніру на Олімпійських іграх у Токіо.

"У безкомпромісному, надважкому поєдинку Хижняк виборює путівку до фіналу з рахунком 3:2", - йдеться в повідомленні.

Фінальний бій, у якому і відбудеться боротьба за "золото", пройде 7 серпня.

Нагадаємо, Хижняк у чвертьфіналі переміг домініканця Юрі Седено-Мартінеса з рахунком 4:1.

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