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В колеблющихся штатах США опасаются насилия в случае проигрыша Трампа, - соцопрос

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В случае проигрыша на выборах президента США Дональда Трампа возможны акты насилия со стороны его фанатов. Так считают жители колеблющихся штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос The Washington Post и Schar School.

Респондентами выступили более 5 тысяч избирателей в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Согласно результатам опроса, 57% избирателей очень или несколько обеспокоены тем, что фанаты Трампа могут применить насилие, если он проиграет на выборах. В то же время 31% полагает, что поклонники Камалы Харрис прибегнут к насилию. 

При этом 66% не уверены, что Трамп сможет смириться с поражением и 69% уверены, что Харрис сможет смириться в случае проигрыша. 

Соцопрос свидетельствует, что 45% допускают, что Трамп будет править страной как диктатор. Среди избирателей Харрис в этом уверены 85%. 

Стоит заметить, что колеблющиеся штаты - те штаты, в которых перед выборами наблюдается примерно равный уровень поддержки кандидатов в президенты от республиканцев и демократов. 

Выборы в США

Стоит заметить, что выборы в США запланированы на 5 ноября. Главными кандидатами являются Дональд Трамп и Камала Харрис.

Согласно последним соцопросам, Трамп незначительно обгоняет Харрис.

Более детально о том, как будут проходить выборы и когда станут известны результаты - в материале РБК-Украина.

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