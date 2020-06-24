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Розкрадання на 17 млн грн: екс-чиновникам Мінкультури повідомили про підозру

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Мова йде про підробку документів під час покупки нерухомості за державні гроші

Служба безпеки України викрила схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних грошей, до якої причетні колишні чиновники з Міністерства культури. Мова йде про штучне завищення вартості покупки нерухомості для державних потреб.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, схему організували працівники історико-етнографічного заповідника, підпорядкованого колишньому Міністерству культури.

"У 2018 році генеральний директор закладу і двоє його спільників придбали фактично непотрібне адміністративний будинок в Переяслав-Хмельницькому Київської області. Вартість майна склала 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю у вартості присвоїли", - йдеться у версії слідства.

Зараз всім трьом фігурантам оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ порушила справу проти колишнього керівництва "Антонова".

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн гривень.

Автор: Максим Зайченко

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