На хімзаводі в Техасі прогриміли два вибухи

На хімічному заводі, розташованому в американському місті Порт-Нечес в штаті Техас, за добу сталися два вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Перший вибух прогримів в 1:00 (09:00 за Києвом) 27 листопада. В результаті події постраждали три працівники підприємства. Через 12 годин на заводі стався другий вибух, влада оголосила про евакуацію людей з прилеглих міст, розташованих у радіусі понад 6 км від місця інциденту. Як повідомляє Reuters, мова йде як мінімум про 60 тис. осіб.

Як повідомили в департаменті шерифа Джефферсона, пожежники продовжують спроби загасити виниклу на заводі пожежу. Поки що відсутня інформація про причини вибухів.

Нагадаємо, 20 листопада в Італії стався вибух на фабриці феєрверків, в результаті якого загинули кілька людей.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 17 листопада, в Бангладеш стався вибух газопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 7 людей.

РБК-Україна писало, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Займання сталося в пороховому корпусі.