Хімія для басейнів

На сьогоднішній день хімія для басейну є невід'ємною його частиною. Різноманітність препаратів може налякати, але боятися нема чого, так як вона допомагає підтримувати ваш басейн. Відмовившись від застосування хімічних препаратів, ви вирок ваш водойму до загибелі, так як він відразу ж почне поступово перетворюватися в болото. Асортимент хімії настільки великий тому, що у неї може бути саме різне призначення, від запуску басейну і до освітлення води.

Види хімічних препаратів

Є 4 основні групи хімічних речовин, які грунтуються на їх призначення:

Знезаражувальні

Впливають на рівень жорсткості води

Борються з водоростями

очищаючі

Також існують комбіновані препарати, які об'єднують в собі можливості відразу декількох, з перерахованих вище груп. Їх купують частіше ніж інші, так як багато борються з проблемою, коли вона починається кидатися в очі. Є окрема група речовин, призначених для контролю рівня pH (кислотно-лужний баланс). Від цього балансу залежить ефективність використовуваних препаратів.

Дезінфікуючі засоби



Серед дезінфікуючих речовин популярними є:

Хлор. Кошти на основі хлору найпоширеніші і надійні. Підвищена ефективність буде якщо температура води протягом довгого часу перевищувала 28 градусів або в забрудненій воді. Зі знищенням мікробів хлор для басейну справляється на відмінно.

Активний кисень. Він не такий ефективний як хлор при сильному забрудненні, але його можна комбінувати з хлором. Дія у нього значно м'якше і не змінює рівень pH. Вода після нього дуже м'яка і не сушить шкіру і волосся.

Бром. Хлор і бром дуже схожі між собою, але останній має деякі переваги: ​​не впливає на кислотно-лужний баланс, не супроводжується неприємним запахом, невибагливий до середовища використання.

Регулювання рівня pH

Класифікація засобів що регулюють кислотно-лужний баланс трохи заплутана, але в цьому немає нічого страшного. По дії вони бувають піднімають і знижують. Кожен з них може бути в сухому або рідкому стані. Сухі суміші продаються в дозуваннях 1, 5 і 50 кг, а рідина тільки в дозуванні 30л.



Де купити хімію для басейну?



Купити будь-які види хімії сьогодні можна навіть не виходячи з дому. Одним з магазинів з якісними препаратами є Poolcenter. У ньому вас чекає широкий асортимент товару від провідних виробників. Якщо ви не розумієте який засіб вам потрібно ви зможете проконсультуватися з фахівцем прямо на сайті даного інтернет магазину.