Хімія для басейнів

На сьогоднішній день хімія для басейну є невід'ємною його частиною. Різноманітність препаратів може налякати, але боятися нема чого, так як вона допомагає підтримувати ваш басейн. Відмовившись від застосування хімічних препаратів, ви вирок ваш водойму до загибелі, так як він відразу ж почне поступово перетворюватися в болото. Асортимент хімії настільки великий тому, що у неї може бути саме різне призначення, від запуску басейну і до освітлення води.
Є 4 основні групи хімічних речовин, які грунтуються на їх призначення:
Також існують комбіновані препарати, які об'єднують в собі можливості відразу декількох, з перерахованих вище груп. Їх купують частіше ніж інші, так як багато борються з проблемою, коли вона починається кидатися в очі. Є окрема група речовин, призначених для контролю рівня pH (кислотно-лужний баланс). Від цього балансу залежить ефективність використовуваних препаратів.
Серед дезінфікуючих речовин популярними є:
Класифікація засобів що регулюють кислотно-лужний баланс трохи заплутана, але в цьому немає нічого страшного. По дії вони бувають піднімають і знижують. Кожен з них може бути в сухому або рідкому стані. Сухі суміші продаються в дозуваннях 1, 5 і 50 кг, а рідина тільки в дозуванні 30л.
Купити будь-які види хімії сьогодні можна навіть не виходячи з дому. Одним з магазинів з якісними препаратами є Poolcenter. У ньому вас чекає широкий асортимент товару від провідних виробників. Якщо ви не розумієте який засіб вам потрібно ви зможете проконсультуватися з фахівцем прямо на сайті даного інтернет магазину.