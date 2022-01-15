На хімічному заводі в США сталася масштабна пожежа

В американському штаті Нью-Джерсі сталася масштабна пожежа на хімічному заводі. На даний момент відомо як мінімум про одного потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC New York .

Повідомляється, що надзвичайна пригода сталася на заводі у місті Пассаїк, будівля загорілася о 03:30 за київським часом. Також повідомляється, що вогонь охопив увесь виробничий комплекс, а в небо піднялася отруйна хмара диму.

На даний момент відомо про одного постраждалого пожежника. Міська влада Пасаїка звернулася до місцевих жителів із проханням закрити вікна в будинках та по можливості не виходити на вулицю.