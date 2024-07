Чудная жертва. Австралийский спортсмен пошел на ампутацию ради Олимпиады-2024

30-летний австралиец ампутировал часть пальца руки. Раньше он его сломал и должен был пропустить Игры-2024.

"Я принял взвешенное решение вместе с пластическим хирургом не только ради возможности сыграть в Париже, но и для дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было удалить верхнюю часть пальца. Считаю, это захватывающий вызов. Надеюсь, мне не понадобится много времени для набора формы", – заявил Доусон.

Грядущая Олимпиада станет третьей в карьере хоккеиста. На Играх в Рио-де-Жанейро он в составе команды финишировал шестым, а на Олимпиаде в Токио стал серебряным призером соревнований. Цвета национальной команды Доусон защищает с 2014 года.

Что известно об Олимпийских играх-2024

В главных соревнованиях четырехлетия в целом примет участие 10,5 тысячи спортсменов. Они определят медалистов в 48-ми дисциплинах. Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе").

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".

Олимпийские игры начнутся 26 июля. Продлятся соревнования до 11 августа.