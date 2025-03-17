HIMARS уничтожил бронетехнику вместе с мастерской морпехов РФ (видео)

Украинские военные выяснили место расположения мастерской российских морпехов, которые усиливали броню своей техники. Вражеская база была уничтожена с помощью HIMARS.

"Разведывательная рота 47 ОМБр "Магуры" отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов". Морпехи 155-й бригады упорно сваривали дополнительную броню на свои "корыта", будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались - может, проблема не в броне, а в карме?" - сказано в сообщении.

Как отмечают украинские военные, оккупанты хотели улучшить броню, а "улучшили статистику своих потерь".

"HIMARS провел финальное тестирование их изделий. В результате - мастерская свернулась вместе с клиентами", - рассказали представители "Магуры".

HIMARS для Украины

HIMARS- это высокомобильная артиллерийская ракетная система, американской компании Lockheed Martin. Она оснащена шестью ракетами типа GMLRS или одной оперативно-тактической ракетой ATACMS, что позволяет с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 300 километров. Благодаря своей мобильности и быстрому развертыванию HIMARS стал эффективным оружием для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов и логистических узлов противника.

Система HIMARS широко применяется в Украине для контрбатарейной борьбы и нанесения ударов по тыловым позициям российских войск. Украинские военные успешно используют HIMARS для разрушения вражеской логистики, уничтожения складов боеприпасов и уязвимых командных пунктов, что серьезно затрудняет снабжение российских войск на передовой.

В частности, в конце декабря Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.