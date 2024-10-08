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"Хезболла" запустила более сотни ракет по северу Израиля

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 октября, Ливан атаковал израильскую Хайфу ракетами. В общем, во время двух волн обстрелов, было запущено более сотни снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Как утверждает ЦАХАЛ, некоторые из ракет были успешно перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

Сейчас известно о 70-летней раненой.

Конфликт на Ближнем Востоке

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль, в результате которого погибло более тысячи человек, а сотни были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против террористов в секторе Газа. 

1 октября 2024 года ЦАХАЛ начал военную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Цель операции заключалась в уничтожении инфраструктуры и лидеров группировки, а также в отодвижении боевиков от границы. Это имеет целью обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили, что приближающаяся годовщина теракта, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке могут спровоцировать новые акты насилия со стороны экстремистских группировок.

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ИзраильЛиван