"Хезболла" звинуватила Ізраїль в атаці дронов на Бейрут і пригрозила відповіддю

Лідер ліванського угруповання "Хезболла" Сайед Хасан Насралла попередив Ізраїль, що його рух готує швидкий відповідь на атаку двох ізраїльських безпілотників в ніч на 25 серпня на Бейрут. Про це він заявив у телевізійному зверненні, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Насралла підкреслив, що напад став "першим явним, серйозним, небезпечним порушенням правил застосування сили", вироблених після закінчення конфлікту в 2006 році між Ізраїлем і "Хезболлою".

"Якщо ми будемо мовчати про це порушення, це створить небезпечний шлях для Лівану", - заявив лідер "Хезболли".

За його словами, безпілотники намагалися вразити конкретні цілі, і буде зроблено все можливе, щоб запобігти подібні напади.

Зазначимо, в ніч на 25 серпня в небі над південною околицею Бейрута були помічені два дрона. Один з дронов вибухнув у небі, другий впав поряд з інформаційним центром руху "Хезболла".

У результаті вибуху три співробітника центру отримали осколкові поранення, також було пошкоджено будівлю.

Нагадаємо, в березні ізраїльські військові заявили, що активісти "Хезболли" приступили до здійснення операції "Голанських проект" на контрольованій урядовою армією території Сирії для здійснення підривних операцій проти Ізраїлю.