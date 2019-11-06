Хейл дає свідчення у Конгресі США у справі про імпічмент Трампа

У середу, 6 листопада, у Конгресі США дає свідчення у справі про імпічменту американського президента Дональда Трампа заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, він розповість законодавцям, що відмова відомства виступити на захист колишнього посла США в Україні Марі Йованович був обумовлений політичними міркуваннями.

За словами джерел, Хейл збирається розповісти, що державний секретар Майк Помпео і інші високопоставлені чиновники визнали, що, заступившись за Йованович, можуть перешкодити зусиллям по розморожуванню військової допомоги Україні.

Також очікується, що Хейл відзначить, що Держдепартамент був стурбований реакцією особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, який виступав за звільнення посла.

Тим часом юрист Державного департаменту Ульріх Брехбул, який повинен був дати свідчення сьогодні, вранці вилетів з Помпео в Німеччину. Також на середу були призначені виступу ще двох свідків, в. о. директора Бюджетного управління Білого дому Рассела Воута і міністра енергетики Ріка Перрі. Очікується, вони теж не прийдуть в Конгрес США.

Нагадаємо, у понеділок, 4 листопада, Комітети Конгресу США оприлюднили стенограми свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович і колишнього старшого радника державного секретаря Майкла Маккінлі.

Також 5 листопада Комітети опублікували стенограми свідчень колишнього спеціального представника США по Україні Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.